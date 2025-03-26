«Россети Московский регион» увеличили мощность торговым объектам в поселке Красково г.о.Люберцы

26 мар. 2025, 16:45
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
ПАО Россети Московский ре...
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Специалисты филиала «Россети Московский регион» - «Восточные электрические сети» осуществили увеличение мощности на 80 кВт торговым объектам ООО «Агросервис Торбеево» в поселке Красково, который входит в городской округ Люберцы.

В рамках договора на технологическое присоединение установлен прибор учета, интегрированный в автоматизированную систему учета электрической энергии. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществлено технологическое присоединение, - 6 кВ, категория надежности - третья. Теперь присоединенная мощность составляет 180 кВт с учетом ранее выделенных 100 кВт.

Дополнительные мощности позволят ООО «Агросервис Торбеево» расширить количество торговых объектов.

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