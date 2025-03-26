Якутскэнерго обновляет ЛЭП в Майинском РЭС для повышения надежности электроснабжения центральных районов Якутии

В Майинском РЭС Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) продолжаются масштабные ремонтные работы на линиях электропередачи в рамках ремонтной программы 2025 года. Цель работ – повышение надежности электроснабжения жителей центральных районов Республики Саха (Якутия).

На участке кабельно-воздушной линии 110 кВ «Майя — Чурапча», питающей Амгинский, Таттинский, Томпонский, Усть-Майский и Чурапчинский районы, заменено 17 П-образных опор.

На КВЛ 35 кВ «Майя — Бютейдях», питающей населенные пункты Мегино-Кангаласского и Амгинского районов, заменено 24 опоры (20 П-образных и 4 А-образных).

На ВЛ 35 кВ Л-33 «Нижний Бестях — Павловск — Хаптагай» ведутся ремонтные работы для повышения надежности электроснабжения населенных пунктов Мегино-Кангаласского и Хангаласского районов.