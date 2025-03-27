1,3 тыс. новых потребителей Астрахани подключены к сетям «Россети Юг»

Филиал «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» подключил к электросетям компании в Астрахани в течение 2024 года более 1,3 тыс. новых потребителей. Это почти 30 % от общего числа исполненных договоров на технологическое присоединение в Астраханской области. Новым потребителям регионального центра энергокомпания предоставила свыше 22 МВт мощности.

Среди электрифицированных объектов два дошкольных учреждения, новая школа в Трусовском районе, два общежития Астраханского государственного университета на 900 мест, объекты здравоохранения, православный храм, жилые комплексы. Для обеспечения электроэнергией новых потребителей специалисты «Астраханьэнерго» построили 28 км воздушных и кабельных линий электропередачи, установили 17 трансформаторных подстанций. Всего в Астраханской области в 2024 году «Россети Юг» исполнили более 5,2 тыс. договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям, что на 19 % превысило показателя предыдущего года. Суммарный объем предоставленной мощности – 77 МВт.

Напоминаем, потребители могут подать заявку на технологическое присоединение онлайн через специализированный Портал-ТП.РФ и отслеживать ход ее рассмотрения. С помощью интерактивного ресурса День потребителя можно записаться на личный прием, чтобы обсудить любой вопрос технологического присоединения. Кроме того, астраханцы могут получить профессиональную бесплатную консультацию или оформить заявку на услуги в 16 Центрах и офисах обслуживания потребителей на территории региона. Здесь специалисты оказывают помощь с подготовкой документов на подключение к электросетям, а также консультируют по другим услугам, которые оказывает филиал.