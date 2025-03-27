Более 17 млн рублей направил филиал «Мордовэнерго» на реализацию инвестпрограммы в 1 квартале

Все намеченные мероприятия инвестпрограммы филиала «Россети Волга» – «Мордовэнерго» на этот период выполнены.

Реализован значимый проект по переустройству линии ВЛ-35 кВ в рамках строительства и реконструкции автодороги М-5 «Урал». Одним из ключевых направлений инвестиционной программы в течение годового плана остается выполнение мероприятий по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям.

В 1 квартале было завершено строительство двух ЛЭП 10 кВ для электроснабжения производственного предприятия ООО «ЭМ-КАТ», работающего в кабельном кластере Республики Мордовия. Кроме того, с начала года специалисты «Мордовэнерго» проводят конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций для реализации инвестиционных проектов, запланированных на 2025 год.

Объем капитальных вложений инвестиционной программы в 1 квартале 2025 г. превысил 17 млн рублей.