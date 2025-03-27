Энергетики обеспечили надежность электроснабжения 10 многоквартирных домов и ряда СЗО в Электростали

Специалисты «Мособлэнерго» провели работы по ремонту кабельной линии электропередачи для обеспечения надежности электроснабжения объектов городской инфраструктуры на улице Второва и проспекте Ленина в Электростали. От линии запитаны центральный тепловой пункт, насосная станция подъема воды и 10 многоквартирных домов, в которых проживает порядка 3000 человек.

В середине марта в рамках текущей эксплуатации объектов электросетевого хозяйства энергетики провели работы по ремонту двух участков кабельной линии КЛ-6 кВ. Общая протяжённость линии, проложенной от распределительного пункта РП-216 до трансформаторной подстанции ТП-213 составляет 500 метров. В ходе работ была произведена установка трех соединительных муфт и монтаж 10-метровой кабельной вставки.

На период осуществления ремонтных работ электроснабжение потребителей было оперативно переведено на резервное питание.

«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.