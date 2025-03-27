Межгосударственный технический комитет по стандартизации «Электроэнергетика» провел весеннее заседание

Межгосударственный технический комитет «Электроэнергетика» (МТК 541) на очередном заседании обсудил итоги работы в 2024 году и выполнение Программы межгосударственной стандартизации на 2024-2025 годы.

Первый заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС», председатель МТК 541/ТК 016 Сергей Павлушко подчеркнул, что в 2024 году принято семь межгосударственных стандартов, разработчиком которых стала Республика Казахстан. Также в 2024 году организован процесс проверки научно-технического уровня устаревших стандартов, разработаны формы проверки, проведен опрос членов МТК541/ТК016.

«В числе актуальных задач Межгосударственного технического комитета – активизация работы по пересмотру устаревших стандартов с учетом современных технологий и разработка гармонизированных ГОСТ по передовым направлениям. Не менее важно – сокращение сроков разработки стандартов», – подчеркнул Сергей Павлушко.

Заместитель председателя ТК 016 Дмитрий Афанасьев отметил, что из семи стандартов, разработанных и принятых в 2024 году, шесть относятся к области ВИЭ. В настоящее время в разработке 29 ГОСТов по электротехническому оборудованию, гидроэнергетике, ВИЭ, информационным моделям в электроэнергетике. В соответствии с перспективной программой работы МТК 541 до 2030 года планируется разработка еще 50 стандартов – по электротехническому оборудованию, теплоэнергетике, ВИЭ, информационным моделям и токам короткого замыкания.

«Следует отметить активность членов МТК в разработке и рассмотрении проектов ГОСТ. Однако сроки разработки ряда стандартов затягиваются и требуют существенного сокращения», – отметил Дмитрий Афанасьев.

Ответственный секретарь МТК 541/ТК 016 Юрий Федоров рассказал о реализации Программы межгосударственной стандартизации на 2024–2025 годы и новых предложениях в неё. Он отметил, что приоритетными целями являются актуализация ГОСТов по итогам проводимой в МТК541 проверки и разработка межгосударственных стандартов по намеченным передовым направлениям.

Юрий Федоров также доложил о ходе реализации в МТК 541 пилотного проекта по проверке ряда устаревших ГОСТов, принятых более 10 лет назад. В дальнейшем намечена ежегодная проверка 10% из устаревших ГОСТ фонда стандартов, закрепленного за МТК.

Информация о МТК 541 «Электроэнергетика»

МТК 541 «Электроэнергетика» сформирован на базе российского технического комитета по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика», возглавляемого Системным оператором. МТК 541 создан решением Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ. В МТК 541 входят все члены ЕАЭС – Армения, Беларусь, Киргизия, Казахстан и Россия, а также Узбекистан и в качестве наблюдателя Азербайджан.