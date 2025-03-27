RusCable Live - Переходим на алюминий. Неизбежное будущее кабельного рынка. Эфир 28.03.25
Все просто и без затей. Алюминия будет больше в кабельной отрасли. Не важно, хотите вы этого или нет. Выгодно работать с медью сейчас или нет. Просто кабельному бизнесу придется принять как факт, что алюминиевых кабелей будет становиться больше. Произойдет это за несколько лет или процесс алюминизации кабельной отрасли растянется на десятилетия — это вопрос дискуссионный, но решение, как будто уже принято? Откуда такая информация? Есть ли подтверждения прямые или косвенные? Разберемся в прямом эфире RusCable Live.
Главные темы выпуска:
- Алюминизация неизбежна. Об этом говорят все. Минпромторг, Росстандарт, Минстрой и даже сами кабельщики. 10 лет Алюминиевой Ассоциации. Итоги общего собрания.
- Пост-Cabex синдром. Догоняющие новости и релизы, которые с нами надолго. НПП "Спецкабель", Xinming, ЭМ-Кабель и другие компании в дайджесте новостей "после Cabex"
- Искусственное сердце с настоящим кабелем НПП "СПЕЦКАБЕЛЬ". Расскажет Сергей Лобанов.
- Инноватор, цифровизатор и амбассадор алюминия Павел Моряков. Эксклюзивное интервью в открытой студии RusCable.Ru
- EL-комитетные рейды по рынку фальсификата. Новые результаты проверок.
- 30-летний Русский Свет - посмотрим, что в эфире праздничного радио.
- Кто такой этот ТОКОВ ЭЛЕКТРИК и почему многие кабельщики не хотят, но делают?
- Инициативы, проекты и новости Ассоциации "Электрокабель". Календарь мероприятий.
Инспекция по соцсетям:
- Смешная и грустная роботизация.
- Вахте лечит — отдых калечит. Хантинг по-новому.
- Камская оптика? Куда смотрит ИНКАБ?
- Суперчистый шнек без труда!
- Дневник восстановления завода СПКБ
- Новое заседание RusSALOСLUB
Партнер трансляции: Ассоциация "Электрокабель" — Высшая лига кабельного бизнеса.
Трансляция пройдет в 11:00 по МСК на платформе Vision. Запись будет доступна на всех платформах и в формате подкаста на Kabel.FM.