RusCable Live - Переходим на алюминий. Неизбежное будущее кабельного рынка. Эфир 28.03.25

Все просто и без затей. Алюминия будет больше в кабельной отрасли. Не важно, хотите вы этого или нет. Выгодно работать с медью сейчас или нет. Просто кабельному бизнесу придется принять как факт, что алюминиевых кабелей будет становиться больше. Произойдет это за несколько лет или процесс алюминизации кабельной отрасли растянется на десятилетия — это вопрос дискуссионный, но решение, как будто уже принято? Откуда такая информация? Есть ли подтверждения прямые или косвенные? Разберемся в прямом эфире RusCable Live.

Главные темы выпуска:

Алюминизация неизбежна. Об этом говорят все. Минпромторг, Росстандарт, Минстрой и даже сами кабельщики. 10 лет Алюминиевой Ассоциации. Итоги общего собрания.

Пост-Cabex синдром. Догоняющие новости и релизы, которые с нами надолго. НПП "Спецкабель", Xinming, ЭМ-Кабель и другие компании в дайджесте новостей "после Cabex"

Искусственное сердце с настоящим кабелем НПП "СПЕЦКАБЕЛЬ". Расскажет Сергей Лобанов.

Инноватор, цифровизатор и амбассадор алюминия Павел Моряков. Эксклюзивное интервью в открытой студии RusCable.Ru

EL-комитетные рейды по рынку фальсификата. Новые результаты проверок.

30-летний Русский Свет - посмотрим, что в эфире праздничного радио.

Кто такой этот ТОКОВ ЭЛЕКТРИК и почему многие кабельщики не хотят, но делают?

Инициативы, проекты и новости Ассоциации "Электрокабель". Календарь мероприятий.

Инспекция по соцсетям:

Смешная и грустная роботизация.

Вахте лечит — отдых калечит. Хантинг по-новому.

Камская оптика? Куда смотрит ИНКАБ?

Суперчистый шнек без труда!

Дневник восстановления завода СПКБ

Новое заседание RusSALOСLUB

Партнер трансляции: Ассоциация "Электрокабель" — Высшая лига кабельного бизнеса.

Трансляция пройдет в 11:00 по МСК на платформе Vision. Запись будет доступна на всех платформах и в формате подкаста на Kabel.FM.