Строительство завода по выпуску автозапчастей в «Титановой долине» ведется ускоренными темпами

Компания «РП1» получила разрешение на строительство современного завода по производству тормозных дисков и суппортов на территории особой экономической зоны «Титановая долина» в Верхней Салде и приступила к строительно-монтажным работам. Завершение строительства производственных корпусов запланировано на конец текущего года.

Объём инвестиций в проект превысит 9 миллиардов рублей, при этом на данный момент уже вложено более 2,5 миллиарда рублей. На предприятии будет создано около 500 рабочих мест, а запуск производства намечен на 2026 год.

«Развитие собственной компонентной базы - одно из ключевых направлений промышленного развития Свердловской области. Губернатор Евгений Куйвашев ставит задачу по локализации производства и замещению ушедших с рынка автопроизводителей. Реализация этого проекта принесёт региону дополнительные инвестиции и новые компетенции в сфере автомобилестроения», - отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Компания «РП1» входит в группу компаний под брендом «Rossko» - одного из крупнейших дистрибьюторов автозапчастей в России. Завод будет выпускать тормозные диски - ассортимент составит 1 000 артикулов, а также детали тормозных суппортов - 11 артикулов. К 2034 году предприятие планирует выйти на полную мощность - 40 тысяч тонн готовой продукции в год - и занять лидирующие позиции в России в сегменте производства этих автокомпонентов.

Компания получила статус резидента ОЭЗ «Титановая долина» в 2023 году, а подготовительные работы к строительству начались в 2024 году. Завод поможет импортозаместить критически важные автокомпоненты.

На участке площадью 9,86 га разместятся два производственных корпуса, включающие лаборатории и административно-бытовой комплекс общей площадью около 25 тысяч квадратных метров. Предприятие будет оснащено современным литейным цехом с автоматизированными линиями и роботизированными комплексами для обработки изделий. Проект также предусматривает установку 125 станков с числовым программным управлением.