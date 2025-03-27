В Москве построят 6,7 млн кв. м жилья по реновации в рамках КРТ

37 млн кв. м жилья возведут в столице по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что инвесторы и назначенные городом операторы создадут новые городские кварталы для жизни и работы, при этом проекты редевелопмента включают строительство современного жилья по реновации.

«Программа комплексного развития территорий действует в столице с 2020 года. Сейчас она насчитывает 302 проекта КРТ, находящихся на разных стадиях проработки и реализации. По ним построят различные объекты недвижимости. В частности, площадь жилой застройки составит 37 млн кв. метров, из которых 6,7 млн предназначено для целей программы реновации. Это в том числе позволит ускорить программу реновации в 78 районах столицы», – сказал Владимир Ефимов.

Участники программы также получат всю необходимую инфраструктуру в шаговой доступности.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что по проектам КРТ предусмотрено не только строительство жилья для целей реновации и других городских нужд, но и социальных объектов.

«Так, наряду с жилыми домами в новых микрорайонах, запланировано строительство 48 детских садов, 39 школ и 11 медицинских объектов. Прилегающие территории озеленят и благоустроят, установят детские и спортивные площадки, а также проложат новые дороги», – добавил Максим Гаман.

Благодаря комплексному преобразованию кварталов москвичи получат как современное жилье, так и качественную городскую среду.

«В рамках КРТ для целей программы реновации возведут жилые комплексы, общая площадь квартир в которых составит около 4,3 млн кв. метров. Это позволит обеспечить новым жильем ориентировочно 150 тыс. москвичей. В подъездах новостроек будут смонтированы лифты, оборудованы помещения для консьержей, колясок и велосипедов», – уточнил министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По его словам, на первых нежилых этажах новостроек откроются объекты социально-бытового назначения.

Напомним, по программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье, необходимая инфраструктура.

Сейчас в столице на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тыс. га. Эта работа ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.