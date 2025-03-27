Компания «Россети Урал» - «Екатеринбург» в 2024 году выполнила технологическое присоединение энергообъектов на общую мощность свыше 324 МВт

Энергетики «Россети Урал» - «Екатеринбург» подвели итоги работы по технологическому присоединению в 2024 году. Всего в 2024 году в компанию поступило более 7,5 тысяч заявок потребителей различной категории. При этом на 33% произошел рост заявок на технологическое присоединение объектов мощностью свыше 670 кВт. Количество исполненных договоров составило более 3 тысяч на общую мощность – 324 МВт, что больше на 9% по сравнению с 2023 годом.

Среди наиболее значимых объектов можно отметить подключение транспортно-логистического центра «Уральский» на северо-востоке Екатеринбурга. Это часть проекта «Сухой порт», который поможет укрепить связь Северного морского пути с опорной транспортной сетью страны. Он разгрузит Транссибирскую магистраль, южные и западные порты, обеспечит возможность нарастить торговлю со странами Ближнего Востока и Азии.

В 2024 году энергетики выполнили свои обязательства по технологическому присоединению социально-значимых объектов Екатеринбурга. К электросетевой инфраструктуре были подключены 15 образовательных и дошкольных учреждений, 7 медицинских учреждений, а также 3 спортивных объекта. Среди реализованных проектов новое здание школы на улице Рощинской в Чкаловском районе, ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница» по ул. С. Дерябиной, 32, а также многофункциональная ледовая арена на 15 000 зрителей по адресу ул. Степана Разина, 15. Кроме того, в 2024 году было подключено 57 многоквартирных дома на общую мощность – более 77 МВт. Среди подключенных объектов ЖК «Навигатор» в границах улиц Бориса Ельцина - Антона Валека - Февральской Революции, ЖК «Южные кварталы» между улицами Московская, Шаумяна и Фурманова и ЖК «Традиция» в квартале улиц Студенческая - Лодыгина - Комсомольская - пер. Курьинский.

В 2025 году по данному направлению специалисты «Россети Урал» - «Екатеринбург» планируют оптимизировать процессы, делая подключение еще быстрее и удобнее для клиентов, продолжить развитие цифровых сервисы для расширения функционала онлайн-заявок и дистанционного взаимодействия.