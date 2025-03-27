«Россети Юг» обеспечили электроэнергией 140 новых потребителей в Калмыкии

Филиал «Россети Юг» – «Калмэнерго» с начала 2025 года исполнил почти 140 договоров на технологическое присоединение к электросетевой инфраструктуре компании. Суммарная предоставленная мощность составила почти 1,7 МВт, что на 8,6 % превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Электроэнергией обеспечены животноводческие стоянки, объекты жилищной инфраструктуры, торговли и газового хозяйства, частные домовладения, спортивные объекты. В частности, к электросетям подключена система уличного освещения в поселке Салын в пригороде Элисты.

В течение января-февраля 2025 года филиал «Калмэнерго» заключил 139 договоров техприсоединения в объеме 1,6 МВт. Все заявки на подключение к электросетям поступили от потребителей категории до 150 кВт. Такие потребители имеют возможность подать заявку онлайн через специализированный Портал-ТП.РФ и отслеживать ход ее рассмотрения.