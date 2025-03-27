Ростех выводит на рынок улучшенную версию антидронного комплекса «СЕРП»

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех выводит на рынок радикально улучшенную версию системы радиоэлектронного подавления беспилотников «СЕРП-ВС13Д». В новой модели более чем в два раза увеличено количество рабочих частот — с шести до тринадцати. Это позволяет обезвреживать дроны, которые ранее было практически невозможно подавить с помощью существующих средств радиоэлектронной борьбы.

Разработка принадлежит команде инженеров НИИ «Вектор» холдинга «Росэлектроника». Обновленный «СЕРП», как и предыдущие изделия этой линейки, совмещает в себе комплекс РЭБ и высокоточный детектор, обнаруживающий в том числе FPV-дроны. Количество рабочих частот в новой модели — тринадцать, максимальное из всех выпускавшихся ранее комплексов «СЕРП». Это в том числе позволяет эффективно подавлять практически «неубиваемые» при помощи РЭБ квадрокоптеры Autel Robotics EVO Max 4T, выживающие в схватке с обычными системами радиоэлектронной борьбы за счет функции управления в широком диапазоне частот.

Высокоточный детектор и алгоритмы искусственного интеллекта «СЕРП-ВС13Д» позволяют с предельной точностью обнаруживать цели, создавая купол безопасности над охраняемым периметром. Система эффективна против одиночных и роевых атак дронов.

«СЕРП-ВС13Д» может работать в автоматическом режиме, а также управляться вручную. В период активации системы радиосигналы подавляются во всех доступных диапазонах, остальное время функция подавления остается выключенной согласно федеральным нормативно-правовым требованиям.

«Наш новый „СЕРП-ВС13Д“ представляет собой достойный ответ на эволюцию беспилотников. Пожалуй, это единственная в данной сфере отечественная разработка такого уровня, причем прошедшая весь необходимый объем лабораторных тестирований и полевых испытаний. Также проработана возможность апгрейда уже введенных в эксплуатацию предыдущих версий „СЕРП“ до новейшей», — сказал директор по развитию бизнеса НИИ «Вектор» Вячеслав Ляшук.

Комплексы линейки «СЕРП» успешно функционируют на важнейших объектах российской критической инфраструктуры, военно-промышленного комплекса, а также гражданского назначения. Они отлично зарекомендовали себя как в стационарном, так и в мобильном исполнениях.