«Силовые машины» открыли Центр по системам автоматики, электротехники и промышленным информационным технологиям на базе предприятия «Электросила Автоматика».

«Электросила Автоматика» базируется на площадках «Силовых машин». Создание Центра обусловлено перспективностью данного направления.

– Наша цель – не только увеличить объемы производства нашего традиционного оборудования, но и расширить линейку. Мы планируем освоить выпуск новых типов систем возбуждения для генераторов большой мощности, зарядных станций различного назначения, автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и прочих вспомогательных систем станционного уровня. На рынке существует высокий спрос на такую продукцию, это подтверждается действующими контрактами и планами наших заказчиков, – отметил заместитель директора по системам автоматики и АСУ ТП «Силовых машин» – генеральный директор предприятия «Электросила Автоматика» Никита Балашенко.

Сосредоточение знаний и опыта в разработке, проектировании и производстве сложной электротехнической аппаратуры, систем автоматики и комплексных промышленных ИТ-решений уже дало положительные результаты – взаимодействие в рамках проектов стало быстрее и проще.

Так, специалисты компании в короткие сроки заменили систему возбуждения генераторов высокой мощности на Вилюйской ГЭС в Якутии. Новое оборудование успешно прошло испытания на номинальных параметрах. Изготовлены и отгружены еще три системы возбуждения для других российских электростанций.