Александр Новак провёл рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым

5 часов назад
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
government.ru
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Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Стороны обсудили социально-экономическое развитие региона, вопросы надёжности электроснабжения города, итоги прохождения отопительного сезона, безопасность объектов ТЭК.

Также участники затронули вопрос реализации плана перспективного развития электросетевого хозяйства Севастополя, в ходе которой будет произведена реконструкция ряда действующих подстанций и замена энергопринимающих устройств на интеллектуальные приборы учёта. Долгосрочные мероприятия включают в себя строительство трансформаторной подстанции «Фиолент» и воздушно-кабельной линии на 110 кВ.

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