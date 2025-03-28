Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Стороны обсудили социально-экономическое развитие региона, вопросы надёжности электроснабжения города, итоги прохождения отопительного сезона, безопасность объектов ТЭК.

Также участники затронули вопрос реализации плана перспективного развития электросетевого хозяйства Севастополя, в ходе которой будет произведена реконструкция ряда действующих подстанций и замена энергопринимающих устройств на интеллектуальные приборы учёта. Долгосрочные мероприятия включают в себя строительство трансформаторной подстанции «Фиолент» и воздушно-кабельной линии на 110 кВ.