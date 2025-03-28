ДРСК обеспечивает электроэнергией социально значимые объекты и создает условия для экономического развития ЕАО

Электрические сети ЕАО (филиал АО “ДРСК”, входит в Группу РусГидро) с начала года подключили к электросетям 134 новых потребителя, предоставив им мощность 3,4 МВт. Энергетики обеспечивают электроэнергией социальные и частные объекты, способствуя развитию региона.



В Облученском районе подключены энергопринимающие устройства для станции скорой помощи в селе Пашково и модульного спортивного зала в поселке Известковый.



В Биробиджане к электросетям присоединена автоматическая система весогабаритного контроля, а также увеличена мощность электросетевого оборудования на строительной площадке многоквартирного дома. В Смидовичском районе обеспечен электроэнергией временный жилой комплекс строителей газопровода.



Сейчас в работе находится 108 договоров. Планируется подключить к электрическим сетям амбулаторию в с. Биджан, жилой комплекс в Биробиджане, общеобразовательную школу в Облучье и вахтовый городок в п. Лондоко. Продолжится работа по подключению объектов ПАО «Газпром».



АО “ДРСК” вносит значимый вклад в социально-экономическое развитие Еврейской автономной области, обеспечивая надежное и качественное электроснабжение.