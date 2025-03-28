«Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией административно-складской комплекс в Московском районе Санкт-Петербурга

Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили 500 кВт дополнительной мощности комплексу зданий на Лиговском проспекте в Московском районе Санкт-Петербурга. Общий объем присоединенной мощности превысил 800 кВт.

Подача электроэнергии осуществляется по сетям 0,4 кВ. Энергетики выполнили работы по проектированию и смонтировали систему учета электроэнергии. Среди подключенных объектов: холодильный склад, складской корпус, оптово-распределительный центр, складской комплекс с офисными посещениями.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку можно не выходя из дома на ресурсе «Портал-ТП.рф».