«Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией административно-складской комплекс в Московском районе Санкт-Петербурга

5 часов назад
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Россети Ленэнерго
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Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили 500 кВт дополнительной мощности комплексу зданий на Лиговском проспекте в Московском районе Санкт-Петербурга. Общий объем присоединенной мощности превысил 800 кВт.

Подача электроэнергии осуществляется по сетям 0,4 кВ. Энергетики выполнили работы по проектированию и смонтировали систему учета электроэнергии. Среди подключенных объектов: холодильный склад, складской корпус, оптово-распределительный центр, складской комплекс с офисными посещениями.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку можно не выходя из дома на ресурсе «Портал-ТП.рф».

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