«Россети» модернизируют подстанцию, питающую главный туристический центр Карелии – Сортавалу

Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада приступили к работам на магистральной подстанции 220 кВ «Сортавальская». Здесь будет проведен комплекс диагностических обследований, отремонтированы коммутационные аппараты и силовое оборудование. Эти работы позволят свести к минимуму риск технологических нарушений.

Подстанция обеспечивает надежное электроснабжение потребителей Сортавальского района, на который приходится 80% всего турпотока Республики Карелии. На его территории расположено более 500 объектов, имеющих историко-культурную ценность, в том числе и уникальный природно-культурный памятник – остров Валаам.

Для оценки состояния узлов и агрегатов подстанции будет выполнен тепловизионный контроль более 380 точек оборудования, проведены высоковольтные испытания. Кроме того, энергетики заменят 33 опорно-стержневых изолятора на современные аналоги из полимерных материалов, которые характеризуются устойчивостью к климатическим воздействиям, выполнят ремонт 10 разъединителей 110 кВ и двух автотрансформаторов. Все материалы и оборудование произведены в России.