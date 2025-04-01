На энергоблоке №3 Курской АЭС стартовал плановый ремонт с элементами модернизации

1 апреля 2025 года энергоблок №3 Курской АЭС выведен в текущий планово-предупредительный ремонт с проведением работ по управлению ресурсными характеристиками. Ремонт энергоблока предусмотрен годовым графиком Концерна «Росэнергоатом» и рассчитан на 75 суток.



Отключения оборудования энергоблока №3 произведены в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации.



На энергоблоке намечено выполнить регламентный объем ремонтных работ, а также мероприятия по модернизации и продлению срока эксплуатации оборудования. Предусмотрено произвести необходимые работы по 12,5 тысячам технических позиций, что обеспечит стабильное рабочее состояние оборудования для гарантированной безопасной выработки электроэнергии.



В реакторном отделении намечено выполнить ремонт оборудования контура многократной принудительной циркуляции (КМПЦ), системы аварийного охлаждения реактора (САОР), системы продувки и расхолаживания (СПиР). В турбинном отделении будут проведены ремонты турбин и генераторов № 5 и № 6, ремонты подогревателей низкого давления, а также насосов, электродвигателей и другого оборудования. Объемы работ по основному электротехническому оборудованию включают ремонт трансформаторов, кабелей, комплектно-распределительных устройств.

«Запланировано также выполнить комплекс работ по модернизации графитовой кладки с целью обеспечения ее эксплуатационных параметров, в том числе замену технологических каналов и рабочих каналов системы управления и защиты, а также другие важные работы. В плановых ремонтных работах на энергоблоке № 3 участвуют более 2-х тысяч человек из состава производственно-ремонтного персонала и специалистов инженерной поддержки атомной станции, работников подрядных организаций. Мы намерены оптимизировать сроки выполнения текущего ремонта с безусловным соблюдением требований безопасности. Для этого будут задействованы инструменты производственной системы Росатома», - сообщил заместитель главного инженера по ремонту Курской АЭС Сергей Зыскин.

Подразделениями атомной станции и подрядными организациями проверена готовность к работам на вскрытом оборудовании. Все они обеспечены ремонтной документацией, материалами и запасными частями.



В настоящее время на Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находится энергоблок №4. Энергоблоки № 1 и № 2 находятся в режиме эксплуатации без генерации в связи с истечением установленного срока работы.



Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.