Спецвыпуск RusCable Insider Digest: Cabex 2025 – яркие моменты отрасли!

7 апреля выходит специальный выпуск RusCable Insider Digest, который станет настоящей хроникой главного события года – выставки Cabex 2025! Мы собрали всё самое эффектное, запоминающееся и знаковое, что происходило на площадке выставки. Теперь это уже история, которую мы расскажем вам в ярких красках!

Самые технологичные и креативные стенды компаний.

Захватывающие презентации и инновационные разработки.

Атмосфера Cabex 2025 в живых фото и эксклюзивных репортажах.

Комментарии и мнения лидеров рынка – без цензуры и купюр!

Этот выпуск – как машина времени, которая вернет вас в энергетику Cabex 2025, даже если вы не смогли там побывать.

Не пропустите! Уже 7 апреля ищите спецвыпуск на RusCable.ru, в нашей рассылке и социальных сетях.

Cabex 2025 уже в прошлом, но Insider сохраняет все самое ценное для будущего!