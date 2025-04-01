Спецвыпуск RusCable Insider Digest: Cabex 2025 – яркие моменты отрасли!

3 часа назад
228
Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

7 апреля выходит специальный выпуск RusCable Insider Digest, который станет настоящей хроникой главного события года – выставки Cabex 2025! Мы собрали всё самое эффектное, запоминающееся и знаковое, что происходило на площадке выставки. Теперь это уже история, которую мы расскажем вам в ярких красках!

  • Самые технологичные и креативные стенды компаний.  
  • Захватывающие презентации и инновационные разработки.  
  • Атмосфера Cabex 2025 в живых фото и эксклюзивных репортажах.  
  • Комментарии и мнения лидеров рынка – без цензуры и купюр!  

Этот выпуск – как машина времени, которая вернет вас в энергетику Cabex 2025, даже если вы не смогли там побывать.

Не пропустите! Уже 7 апреля ищите спецвыпуск на RusCable.ru, в нашей рассылке и социальных сетях.

Cabex 2025 уже в прошлом, но Insider сохраняет все самое ценное для будущего!

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Смотрите новые видео на платформе RusCable Vision!

Оригинальные проекты, видео, трансляции RusCable.Ru на собственной видеоплатформе. Главный видеоархив кабельной отрасли на собственной платформе.

RusCable Vision видеоплатформа