Жилье по программе реновации построят в рамках 54 проектов КРТ

Новостройки для программы реновации возведут по проектам комплексного развития территорий (КРТ) в столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В столице на данный момент активно реализуют 112 проектов комплексного развития территорий. Из них 54 проекта КРТ предусматривают строительство жилья для целей программы реновации. Общая площадь новостроек составит около 4,4 млн кв. метров. На первых этажах разместят магазины, кафе, центры бытового обслуживания и другие предприятия малого бизнеса», – сказал Владимир Ефимов.

По его словам, наряду с жильем появится вся необходимая инфраструктура, в результате город получит около 100 тыс. рабочих мест.

Жилье по программе реновации в рамках КРТ планируется возвести в 46 районах девяти округов столицы.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что одним из лидеров по объему запланированного жилья по реновации стал Юго-Западный административный округ.

«Здесь предусмотрено возведение 834,7 тыс. кв. метров современных новостроек и свыше 41 тыс. кв. метров объектов общественно-делового назначения, среди которых детские сады и школа для 850 детей. Территории будущих кварталов ждет благоустройство и озеленение. Здесь также установят детские и спортивные площадки и проложат дороги», – добавил Максим Гаман.

Жилье по реновации возводят как на специально подобранных территориях и на месте демонтажа ранее расселенных домов, так и на реорганизуемых по программе КРТ участках.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что площадь квартир в новостройках по реновации в рамках КРТ достигнет порядка 2,6 млн кв. м.

«Это позволит переселить около 95 тыс. москвичей. Благодаря программе реновации жители сразу могут переехать в новые квартиры, так как они передаются под заселение с готовой улучшенной отделкой и необходимым оборудованием», – пояснил Владислав Овчинский.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье, общественно-деловые и спортивные объекты, необходимая инфраструктура.

Сейчас в столице на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тыс. га. Эта работа ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.