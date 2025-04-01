Более 1,4 млрд рублей направят «Россети Северный Кавказ» на ремонт энергообъектов Ставрополья

«Россети Северный Кавказ» в 2025 году направят свыше 1,4 млрд рублей на подготовку электросетевого комплекса Ставропольского края к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов. В сравнении с прошлым годом рост финансирования ремонтной программы составил 8%.

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей края специалисты филиала «Ставропольэнерго» выполнят значительный объем работ: отремонтируют около 1,2 тысячи трансформаторных пунктов, проведут на подстанциях капитальный ремонт 25 силовых трансформаторов и 299 выключателей.



Особое внимание специалисты уделят линейным объектам, где суммарно отремонтируют почти 1,4 тысячи км электросетей различного класса напряжения: заменят более 27,1 тысячи изоляторов, порядка 2,3 тысячи опор и 194 км неизолированного провода на современный и безопасный самонесущий изолированный (СИП). На линиях электропередачи энергетики также установят 450 птицезащитных устройств, которые воспрепятствуют посадке птиц на элементы энергообъектов, исключив возникновение технологических нарушений.



Кроме того, специалисты освободят от поросли и кустарников трассы ЛЭП, чтобы в ветреную погоду разросшиеся ветви не повредили провода и не стали причиной отключений. Эта работа будет проделана на площади около 180 гектаров.



Реализация комплекса технических мероприятий на энергообъектах позволит повысить надежность электроснабжения миллионов жителей, сотен тысяч предприятий и социально значимых учреждений Ставрополья.