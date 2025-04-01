«Россети Московский регион» исполнилось 20 лет

Одна из крупнейших электросетевых организаций России – «Россети Московский регион» – отмечает юбилей. Компания была образована 1 апреля 2005 года в результате реформирования электроэнергетики. Со знаменательной датой коллектив поздравили Мэр Москвы Сергей Собянин, Губернатор Московской области Андрей Воробьев и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

За 20 лет работы «Россети Московский регион» построили в столичной агломерации более 100 тыс. км линий электропередачи 0,4-220 кВ, свыше 37 тыс. трансформаторных и распределительных подстанций, ввели в эксплуатацию порядка 60 новых и реконструированных высоковольтных питающих центров.

Энергетики присоединили к сетям 33 ГВт мощности сотен промышленных предприятий, жилых комплексов, образовательных и медицинский учреждений, объектов транспортной инфраструктуры, включая новые станции метро, МЦД и МЦК, скоростные автомагистрали.

Среди ключевых проектов – электроснабжение инновационного центра «Сколково», где была построена первая в регионе полностью цифровая подстанция 110 кВ «Медведевская», Южного речного вокзала и крупнейших электробусных парков – в Митино и Балашихе.

Специалисты компании обеспечили надежное электроснабжение мероприятий международного уровня – Кубка конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу 2018 года. В период пандемии энергетики в кратчайшие сроки создали надежную инфраструктуру для профильных объектов здравоохранения, в том числе для комплекса в Коммунарке.

Сегодня «Россети Московский регион» – один из лидеров в сетевом комплексе по внедрению передовых решений и современных подходов. В числе первых компания полностью исключила необходимость очного присутствия в офисе с целью технологического присоединения. Сегодня 97% заявок на подключение подаются онлайн. Также московские энергетики стали первопроходцами в стране по использованию компактного и эффективного решения для городов – линий электропередачи 20 кВ.

Активно развивается предоставление дополнительных сервисов. Среди них – обслуживание сетей потребителей, установка электрозарядных станций и микрогенерации на базе ВИЭ «под ключ», организация архитектурной подсветки и др.