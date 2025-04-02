Генеральным директором ПАО «Россети Сибирь» и ПАО «Россети Томск» назначен Антон Дьячков

Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети», Председатель Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» и ПАО «Россети Томск» Мария Тихонова представила коллективам компаний нового Генерального директора Антона Дьячкова.

Соответствующие решения ранее приняли Советы директоров ПАО «Россети Сибирь» и ПАО «Россети Томск».

Антон Дьячков имеет большой опыт работы в инфраструктурных организациях. До назначения работал Заместителем генерального директора по логистике и МТО ПАО «Россети Московский регион». Ранее занимался вопросами инвестиционной деятельности, капитального строительства в исполнительном аппарате ПАО «Россети», ПАО «Россети Урал», занимал руководящие должности в коммерческих организациях.

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