«Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией фельдшерско-акушерский пункт в Выборгском районе Ленинградской области

Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили более 25 кВт мощности фельдшерско-акушерскому пункту в поселке Ленинское в Выборгском районе Ленинградской области.

Источник электроснабжения – подстанция 110 кВ «Огоньки». Подача электроэнергии осуществляется по сетям 0,4 кВ. Объект обеспечивается электроэнергией по второй категории надежности. В рамках выполненных работ энергетики построили распределительную сеть 10/0,4 кВ и смонтировали систему учета электроэнергии.

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) – ближайшее для сельских жителей медицинское учреждение, в которое они могут обратиться за медицинской помощью. Представляет собой структурное подразделение врачебных амбулаторий, больниц сестринского ухода, участковых больниц. ФАП организуется в селениях с числом жителей ≥ 700 человек и расстоянием от 3-5 км до ближайшей лечебно-профилактической организации.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку на технологическое присоединение можно не выходя из дома на ресурсе электросетевых услуг «Портал-ТП.рф».