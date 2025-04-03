Марат Хуснуллин: Застройщики – участники СЭЗ входят в активную фазу строительства жилья

В Донецке и Луганске на ряде строительных площадок новых жилых комплексов началась активная фаза возведения домов. Одним из необходимых этапов в этом жизненном цикле проектов является установка башенных кранов, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Стройка обладает мультипликативным эффектом: приобретаются строительные материалы, создаются рабочие места, формируются налоговые отчисления в бюджет, обновляется инфраструктура населённых пунктов. Поэтому для роста экономики новых регионов и обновления там жилищного фонда стоит задача “раскачать„ инвестиционное строительство. На сегодняшний день ряд застройщиков в воссоединённых регионах вошли в активную фазу возведения объектов. Например, на территории будущего масштабного жилого района по улице Линёва в Луганске уже установлен 50-метровый башенный кран для строительства 9-этажного дома на 80 квартир, а на стройплощадку первого за десять лет нового ЖК в Донецке кран привезли и готовят к сборке», – рассказал Марат Хуснуллин.

Оба застройщика являются участниками свободной экономической зоны, которая находится под управлением ППК «Фонд развития территорий».