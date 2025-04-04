Три жилых комплекса по программе реновации строят в Бабушкинском районе

В Бабушкинском районе появятся три жилых комплекса по программе реновации. Их общая площадь составит почти 70 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Одну из новостроек возводят на земельном участке № 29/5 на улице Летчика Бабушкина, строительство второго объекта идет на Верхоянской улице (земельный участок № 14). Еще один жилой комплекс расположится по адресу: Радужная улица, владение 15, корпус 3, строения 1/1 и 1/2.

«Суммарно в трех жилых комплексах в Бабушкинском районе предусмотрено более 680 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В подъездах оборудуют помещения для консьержей, колясок и велосипедов, также установят лифты. Новостройки возводят в районе с уже сложившейся городской и транспортной инфраструктурой. В шаговой доступности от жилых комплексов на Радужной и Верхоянской улицах находится станция метро “Свиблово”, от новостройки на улице Летчика Бабушкина — станция “Бабушкинская”. Также недалеко расположены школы, детские сады, библиотеки, аптеки, медицинские клиники, магазины и кафе», — отметил Владислав Овчинский.

Территорию возле новостроек благоустроят: проведут комплексное озеленение, обустроят площадки для активного отдыха и спорта, а также установят уличные светильники и камеры видеонаблюдения.

«Строительство всех объектов по программе реновации в Бабушкинском районе проходит под контролем Мосгосстройнадзора. За время возведения трех жилых комплексов суммарно проведена 21 выездная проверка. Инспекторы комитета оценивали выполненные работы на соответствие требованиям проектной документации и утвержденного архитектурно-градостроительного решения», — добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Ранее Мэр Москвы рассказал о реализации программы реновации в Северо-Западном административном округе.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».