Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Челябинскую область и совместно с губернатором Алексеем Текслером посетил промышленные предприятия региона.

Первый вице-премьер побывал в Центре промышленной роботизации, который создан совместно с Заводом роботов на базе факультета мехатроники и робототехники Южно-Уральского государственного университета и будет масштабирован в несколько производств. На площадке интегрированы наука и производство. В итоге предприятия-заказчики получают готовый робототехнический комплекс под ключ. Такие роботизированные промышленные линии уже внедрены на Челябинском кузнечно-прессовом заводе (ЧКПЗ). Основатель Завода роботов и генеральный директор ЧКПЗ Андрей Гартунг продемонстрировал первому вице-премьеру возможности центра, в том числе шестиосевых промышленных роботов-манипуляторов RusRobot грузоподъёмностью до 120 кг и до 60 кг, созданных с использованием мер государственной поддержки, а также российские редукторы для роботов-манипуляторов собственной разработки, серийный выпуск которых начинается в апреле текущего года.

В Челябинской области создана особая экономическая зона «Южноуральская», на площадке которой планируется строительство пяти новых высокороботизированных заводов по выпуску сложной машиностроительной продукции. В том числе при участии ЧКПЗ и Завода роботов прорабатывается строительство первых в России так называемых тёмных цехов, не требующих для своей работы участия человека, с использованием российских роботов, отечественного беспилотного транспорта и передовых российских ИТ-решений. Проекты этих производств Андрей Гартунг также представил первому вице-премьеру.

Денис Мантуров поручил Минпромторгу и Минобрнауки поддержать представленные проекты, а также дальнейшее развитие научно-производственной и образовательной кооперации в сфере робототехники в Челябинской области. Напомним, в рамках реализации национального проекта «Средства производства и автоматизации» к 2030 году Россия должна занять 25-е место в мире по показателю плотности роботизации.

Первый вице-премьер также посетил одно из ведущих российских предприятий по производству грузовых автомобилей и специальной техники. Сегодня завод «Урал» выпустил 1 500 000-й автомобиль – «Урал Next». Денис Мантуров и Алексей Текслер оставили свои росписи на капоте юбилейного автомобиля.

Первый вице-премьер ознакомился с работой главного конвейера и осмотрел новый сборочный корпус, планируемый к запуску во втором квартале 2025 года. Новый корпус позволит увеличить производство трудоёмких автомобилей до 5,5 тыс. единиц в год. Проект реализуется при финансовой поддержке Минпромторга.

В рамках рабочей поездки Денис Мантуров совместно с главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым также осмотрел производственную площадку АО «ГРЦ Макеева», где ознакомился с возможностями комплексного моделирующего стенда для отработки системы управления, а также комплексов вибрационных и вакуумно-динамических испытаний.