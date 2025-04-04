Подстанцию и высоковольтную ЛЭП до Московской области протянут от Нововоронежской АЭС

Подстанцию постоянного тока и высоковольтную линию электропередачи планируют возвести в ближайшие годы вблизи Нововоронежской АЭС для повышении надежности энергетической системы Моковского региона, сообщило управление коммуникаций атомной станции со ссылкой на директор филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Нововоронежская атомная станция" Владимира Поварова.

"С целью исполнения Схемы и программы развития 2025-2030 электроэнергетических систем России и соглашения о сотрудничестве между Министерством энергетики Российской Федерации, правительством Москвы и правительством Московской области о развитии и повышении надежности московской энергетической системы, принято решение о сооружении подстанции постоянного тока в районе Нововоронежской АЭС", - цитирует управление Поварова.

Предполагается, что подстанция постоянного тока будет построена в Каширском районе, запитана от открытого распределительного устройства (ОРУ-500) Нововоронежской станции, и от подстанции постоянного тока будет сооружена линия до Московской области.

"Это первый проект в новой истории энергетики России, в связи с чем сейчас дан старт отдельным научным разработкам и поиску технических решений для реализации данного проекта", - отметил директор Нововоронежской АЭС.

По данным министерства ЖКХ и энергетики Воронежской области, помимо ЛЭП постоянного тока протяженностью 550 км должны быть построены выпрямительные и инверторные подстанции 500 кВ и другая инфраструктура.

"Проект линии электропередачи Нововоронежская-Москва-1 реализуется в рамках соглашения с Министерством энергетики РФ. Так как значительную часть объектов планируется расположить на территории Воронежской области, правительство региона обеспечивает согласование оптимальной трассы и решение текущих задач", - говорится в сообщении министерства.

В ближайшее время будет разработана дорожная карта проекта, которая учтет все его особенности.

"Мы понимаем важность и уникальность проекта для всей страны. Александр Викторович (губернатор Воронежской области Александр Гусев - ИФ) поставил задачу учесть перспективные потребности в электроэнергии Воронежской области, а также интересы собственников земельных участков и объектов по маршруту ЛЭП. Для этого в ближайшее время необходимо разработать детальную дорожную карту проекта", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства региона Константина Кузнецова.

Нововоронежская АЭС ранее состояла из пяти энергоблоков. В 1984 году из эксплуатации после 20-летней работы был выведен первый блок, в 1990 году - второй. Третий энергоблок остановлен в 2016 году для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Четвертый блок запущен после модернизации и продления срока эксплуатации в декабре 2018 года.

В феврале 2017 года в промышленную эксплуатацию введен шестой энергоблок, в октябре 2019 года - седьмой.