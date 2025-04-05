РЭМКабель дебютировал на международной выставке Cabex-2025

Выставка Cabex-2025 проходила с 18 по 20 марта в московском ЦВК «Экспоцентр» и собрала ведущие компании кабельной индустрии. По данным организаторов, в ней приняли участие свыше 250 компаний из России, Индии, Китая, Турции, Ирана, Беларуси и других стран, а количество посетителей превысило 5,4 тысячи человек из 14 государств и 72 регионов России. Cabex традиционно служит центральной площадкой отрасли, где представлена вся технологическая цепочка производства кабеля – от материалов и оборудования до готовой продукции. Масштаб и международный статус выставки подтверждают её значимость для обмена опытом и демонстрации новинок рынка.

Роль «РЭМКабель» в холдинге «Акрон»

«РЭМКабель» является частью группы компаний «Акрон Холдинг» – одного из крупнейших промышленных объединений Росси. В структуре холдинга компания отвечает за направление кабельно-проводниковой и электротехнической продукции, выступая крупным поставщиком этих товаров от ведущих отечественных и зарубежных производителей. Участие в Cabex-2025 стало для «РЭМКабель» важным шагом, отражающим интеграцию компании в общее производственное объединение холдинга и её стремление укрепить позиции на профильном рынке.

Ассортимент кабельно-проводниковой продукции

На стенде «РЭМКабель» была представлена широкая номенклатура продукции компании. В ассортимент входят силовые кабели различного назначения (в том числе огнестойкие и малодымные), монтажные и контрольные кабели, гибкие проводники, а также специализированные решения для промышленности и строительства. Среди экспонатов, показанных «РЭМКабелем» на Cabex-2025, – нефтепогружные кабели, огнестойкие кабельные линии, судовые и геофизические кабели. Помимо кабелей, «РЭМКабель» поставляет электротехнические комплектующие и оборудование для прокладки кабельных трасс, что было отражено в экспозиции компании фактическими образцами продукции.

Значение дебюта для профессионального сообщества

Участие в выставке открывает перед компанией новые перспективы во взаимодействии с рынком. Cabex-2025 стала не только площадкой для демонстрации достижений, но и мощным импульсом для установления новых контактов и контрактов. Руководители и специалисты предприятий энергетики, строительства, телекоммуникаций и других отраслей посетили экспозицию, что делает Cabex важной возможностью для расширения профессиональных связей и обмена опытом. Представители бренда "РЭМКабель" провели встречи с отраслевыми экспертами, обсудили применение новых материалов и технологий, а также актуальные тенденции развития рынка. Полученный опыт и контакты на Cabex-2025 компания планирует использовать для дальнейшего развития бизнеса и более тесного сотрудничества с участниками кабельного сообщества.