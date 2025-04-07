Энергетики филиала «Удмуртэнерго» переведены в режим повышенной готовности

По прогнозам Росгидрометцентра, 8 апреля местами по Удмуртской Республике прогнозируется мокрый снег, ледяной дождь, гололёд. В связи с этим энергетики филиала «Россети Центр и Приволжье» – «Удмуртэнерго» переведены в режим повышенной готовности.

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 105 бригад «Удмуртэнерго»: 462 специалиста и 174 единицы спецтехники. Также в распоряжении филиала находятся 31 резервный источник электроснабжения суммарной мощностью более 2,5 МВт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, установлен особый контроль за работой энергообъектов, проводится непрерывный мониторинг метеообстановки.