Энергетики филиала «Удмуртэнерго» переведены в режим повышенной готовности

07 апр. 2025, 13:00
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Источник:
Пресс-служба ОАО Удмуртэн...
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По прогнозам Росгидрометцентра, 8 апреля местами по Удмуртской Республике прогнозируется мокрый снег, ледяной дождь, гололёд. В связи с этим энергетики филиала «Россети Центр и Приволжье» – «Удмуртэнерго» переведены в режим повышенной готовности.

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 105 бригад «Удмуртэнерго»: 462 специалиста и 174 единицы спецтехники. Также в распоряжении филиала находятся 31 резервный источник электроснабжения суммарной мощностью более 2,5 МВт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, установлен особый контроль за работой энергообъектов, проводится непрерывный мониторинг метеообстановки.

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