Кабельный завод «АЛЮР» отмечает День Рождения

Кабельный завод "АЛЮР" отмечает свой День Рождения. Предприятие поздравляют партнеры и клиенты по всей России для кого качество — в приоритете. RusCable.Ru поздравляет КЗ "АЛЮР" с Днем Рождения!

В последние годы постоянно увеличивался объем инвестиций завода в различные проекты по модернизации основного производства, а 3 проекта получили государственную поддержку. Все это, конечно же, отражается на качестве изготавливаемой продукции. На заводе проводятся совместные с дистрибьюторами и поставщиками материалов организационно-технические мероприятия на плановой основе в собственной испытательной лаборатории, которая оснащена современным оборудованием, в том числе позволяющим проводить комплекс испытаний на огнестойкость кабельного изделия при групповой прокладке и дымообразование при горении и трении, что очень актуально в условиях засилия контрафактной продукции. Руководство организации видит свою основную цель в выпуске высококачественной и безопасной продукции.

Ранее, к в 2021 году к 25-летию Завода "АЛЮР" RusCable.Ru выпускал поздравительное видео с представителями кабельной отрасли.

11 апреля ждем представителей КЗ "АЛЮР" в прямом эфире RusCable Live.