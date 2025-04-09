ГК «Москабельмет» и искусство: на предприятии прошел первый художественный пленэр

4 часа назад
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Источник:
ГК Москабельмет
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ГК «Москабельмет» продолжает удивлять своими творческими инициативами. На территории предприятия состоялся первый художественный пленэр, организованный в рамках всероссийского проекта «Человек труда».

Ранее ГК «Москабельмет» уже доказала, что промышленное производство и искусство прекрасно сочетаются. На территории предприятия проходят музыкальные концерты, фото- и мультимедийные выставки, а работа  оборудования гармонично дополняет классические произведения. Теперь компания открыла новую страницу в истории искусства, пригласив на пленэр известных художниц из Ассоциации художников-пленэристов: Евгению Галактионову, Юлию Асадулину, Елену Киселеву, Аллу Ежову, Анастасию Батищеву.

Пленэр стал частью масштабного проекта «Человек труда», цель которого — популяризация рабочих профессий и демонстрация значимости человеческого труда для развития страны. Проект включает в себя не только художественные мероприятия, но и выставки, конкурсы, создание документальных фильмов и другие инициативы.

В рамках дальнейшего сотрудничества ГК «Москабельмет» планирует провести еще ряд мероприятий, направленных на развитие культуры и искусства. Эти инициативы станут важной частью цикла мероприятий, посвященных популяризации рабочих профессий и вклада каждого сотрудника в общее дело.

 

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МОСКАБЕЛЬМЕТ
Группа компаний "Москабельмет" сформировалась в 2003 году и успешно развивается на базе производственных цехов ЗАО "Москабельмет". В 2020 году компания отметила 125-летие. Группа компаний "Москабельмет" – это производственно-торговый комплекс, объединяющий основные производства кабельно-проводниковой продукции.