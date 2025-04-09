Карлсон в реальности. Для монтажников-высотников разработали дроны-парашюты

Итальянский институт технологий (IIT) совместно с Национальным институтом страхования от несчастных случаев на производстве (INAIL) разработали устройство FSD-01 (Fall Safety Device 1) для повышения безопасности работников, работающих на высоте.

FSD-01 — это прототип носимого дрона-парашюта, который автоматически раскрывается при падении человека с высоты, замедляя его падение и обеспечивая безопасное приземление.

Устройство крепится на спине пользователя с помощью ремней, охватывающих плечи, пояс и ноги. При падении FSD-01 активируется в течение 1–2 секунд: из рюкзака выпускается квадрокоптер с четырьмя пропеллерами, который стабилизирует падение и замедляет его до безопасной скорости. Общий вес конструкции составляет около 5 кг, а максимальная скорость снижения — 18 км/ч.

Разработчики рассматривают возможность использования FSD-01 не только для предотвращения падений, но и для облегчения передвижения работников на стройплощадке, интегрируя его в существующие протоколы безопасности и снижая риск несчастных случаев при работе на высоте.