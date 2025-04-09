Кольская АЭС вывела четвертый энергоблок ВВЭР-440 в «холодный резерв» перед планово-предупредительным ремонтом

7 апреля 2025 года в 9:26 (мск) в соответствии с согласованной в установленном порядке заявкой энергоблок № 4 Кольской АЭС переведен в «холодный» резерв, а с 14 апреля специалисты атомной станции и «Колатомэнергоремонта» (филиал АО «Атомэнергоремонт») приступят к выполнению на нём регламентных мероприятий по профилактическому ремонту реакторной, турбогенераторной установок и перегрузке ядерного топлива.

Также они осуществят работы по модернизации электротехнического оборудования с заменой автоматических выключателей в комплексном распределительном устройстве, на турбинной установке модернизируют системы автоматического регулирования и защиты по изменению алгоритмов работы в части реализации режима поддержания оборотов.

В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся энергоблоки № 1, 2, 3, суммарная нагрузка составляет 1220 МВт.