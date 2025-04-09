Подстанция «Россети Новосибирск» будет носить имя энергетика – ветерана ВОВ

9 апреля, ровно за месяц до 80-летнего юбилея Великой Победы состоялась торжественная церемония присвоения почетного наименования высоковольтной электрической подстанции «Россети Новосибирск» в честь ветерана Великой Отечественной войны и бывшего сотрудника компании.

Современный и высокотехнологичный энергообъект в центре Новосибирска теперь будет с гордостью носить имя воина-энергетика Носкова Александр Васильевича, который в годы ВОВ воевал на 1-ом Украинском фронте. Принимал участие в боях за освобождение Польши, Венгрии. Награжден медалями за взятие Будапешта, за освобождение Праги. С освободительными боями дошел до Берлина. После окончания войны и службы в армии Александр Васильевич 30 лет проработал в филиале «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») «Приобские электрические сети».

В церемонии приняли участие руководители и сотрудники сетевой организации, профсоюзные деятели и бывшие коллеги ветерана, представители региональных и городских властей, а также внук Александра Васильевича.

Приветствуя собравшихся, генеральный директор «Россети Новосибирск» Дмитрий Шароватов подчеркнул значимость этого события:

«От лица всех энергетиков Новосибирской области выражаю глубочайшую благодарность Александру Васильевичу за подвиги на фронтах Великой Отечественной войны и его неоценимый вклад в становление и развитие энергетики нашей области! То, что один из ключевых энергообъектов в центре города теперь будет носить имя воина-энергетика – большая честь для всего электросетевого комплекса и огромная ответственность для коллектива «Россети Новосибирск».

Со своей стороны, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Степан Рахманов передал близким ветерана-энергетика Благодарственное письмо ведомства за большой вклад в развитие энергетики региона, а также отметил ценность подобных мероприятий, позволяющих укрепить память о Победе и людях, приближавших её, показать молодежи пример, достойный подражания.

Глава администрации Центрального округа Новосибирска, в котором расположена подстанция 110 кВ «Центральная имени А.В. Носкова», Владимир Захаров поблагодарил все поколение победителей за их великий подвиг, благодаря которому мы все каждый год празднуем 9 мая и отдельно выразил признательность сетевой организации за важную и нужную инициативу по сохранению памяти о ветеранах ВОВ.

В завершение торжественной церемонии Михаил Наумов, внук Носкова А.В., в ответном слове поблагодарил энергетиков:

«Для моего деда его дело всегда было самым важным. И то, что сегодня увековечили его память в той отрасли, которой он посвятил несколько десятков лет, это очень ценно для нашей семьи. Благодарю вас!».

После официальной части всех участников мероприятия ждала познавательная экскурсия по подстанции, которую провел руководитель филиала «Россети Новосибирск» «Восточные электрические сети» Владимир Меняйлов. Приветствуя гостей на территории энергообъекта, он отметил, что сегодня этот питающий центр имеет полностью автоматизированное управление и оснащён новейшим цифровым оборудованием отечественного производства, которое позволяет обеспечивать надежное энергоснабжение жителей, предприятий и социокультурных объектов центра Новосибирска.

Теперь подстанция 110 кВ «Центральная имени А.В. Носкова» не только передает электрическую энергию, но и пропитана энергией Великой Победы. Той, ради которой стояли и бились насмерть воины-сибиряки. Присвоение энергообъекту имени ветерана ВОВ – только первое мероприятие из цикла памятных акций, которые в честь 80-летия Великой Победы инициировали энергетики «Россети Новосибирск».