Системный оператор на «Ярмарке вакансий» в Иванове познакомил студентов с образовательными программами в сфере оперативно-диспетчерского управления

Системный оператор пригласил выпускников Ивановского государственного энергетического университета им. В.И. Ленина (ИГЭУ) на работу в филиалы компании и рассказал старшекурсникам о спецпрограммах подготовки специалистов для АО «СО ЕЭС».

В Ивановском государственном энергетическом университете, опорном вузе Системного оператора, 2–3 апреля состоялась «Ярмарка вакансий» для студентов старших и выпускного курсов. Кроме Системного оператора, будущих молодых специалистов со своими компаниями познакомили Госкорпорация «Росатом», ПАО «Россети», «Таврида электрик» и другие.

Ведущий эксперт представительства АО «СО ЕЭС» в Ивановской области Юрий Кутумов и студентки ИГЭУ Анастасия Крайкина, Ирина Куликова и Анна Сорокина, завершающие в этом году обучение по специализированной программе Системного оператора, рассказали старшекурсникам о карьерной траектории молодых специалистов, отметив, что работа в Системном операторе предоставляет широкие возможности для профессионального роста и развития.

На информационном стенде АО «СО ЕЭС» участники «Ярмарки вакансий» познакомились со специальными магистерскими образовательными программами, которые АО «СО ЕЭС» реализует совместно с ИГЭУ. Анастасия Крайкина, Ирина Куликова и Анна Сорокина, которые недавно завершили прохождение производственной практики в Исполнительном аппарате АО «СО ЕЭС» и Владимирском РДУ и сейчас под кураторством наставников из Системного оператора продолжают обучение по программам Системного оператора, рассказали студентам об учебных дисциплинах спецпрограмм, возможности прохождения стажировок в филиалах компании и географии трудоустройства молодых специалистов.

Дополнительная специализированная программа (в форме профессиональной переподготовки) для студентов магистратуры электроэнергетического факультета по направлениям «Управление режимами электроэнергетических систем» и «Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем» представляет собой уникальный синтез теоретический знаний и получаемых в рамках стажировок и практик в АО «СО ЕЭС» практических навыков, позволяющих выпускнику магистратуры ИГЭУ стать востребованным специалистом в отрасли.

Обучение по специализированным программам Системного оператора в ИГЭУ прошли более 160 студентов-электроэнергетиков, большинство из которых работает в региональных диспетчерских центрах АО «СО ЕЭС», входящих в операционную зону ОДУ Центра. Тем не менее география трудоустройства выпускников образовательной программы весьма обширна и включает в себя также Балтийское, Карельское, Коми, Тюменское, Тихоокеанское РДУ, ОДУ Северо-Запада и Исполнительный аппарат.