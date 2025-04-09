В Санкт-Петербурге открылся новый офис «Терра-Ток», специализирующийся на шинопроводных системах и зарядных станциях для электромобилей

Группа «Терра-Ток» открыла офис в городе Санкт-Петербург. Основное направление нового офиса: реализация проектов по шинопроводным системам и зарядным станциям для электромобилей.

Группа «Терра-Ток» открыла новый офис в Санкт-Петербурге по адресу: улица Краснопутиловская, дом 5, литер А, помещение 4 (офис 504). Открытие офиса связанно с расширением присутствия в Северо-Западном федеральном округе и укрепление позиций на рынке электротехнического оборудования.

ООО «Терра-Ток» — ведущий российский производитель в области электротехнического оборудования, предлагает широкий спектр решений по передаче и распределению электроэнергии на базе шинопроводных систем, а также решения по созданию зарядной инфраструктуры для электромобилей. Компания располагает современным производством в Екатеринбурге общей площадью более 5000 квадратных метров. Среди выпускаемой продукции компании: шинопровод на токи от 24 до 6300 А, с рабочим напряжением до 1000 В, а также быстрые и медленные зарядные станции для электромобилей мощностью от 7,5 до 240 кВт.

Открытие офиса в Санкт-Петербурге позволяет ускорить процесс разработки и внедрения новых проектов. Основное направление нового офиса: реализация проектов по шинопроводным системам и зарядным станциям для электромобилей. Отдельный акцент сделан на инновационную разработку компании: создание зарядной инфраструктуры для паркингов с применением системы динамической балансировки электрической мощности.