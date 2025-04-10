РОСКАБ — официальный дилер крымского кабельного завода Евкабель

РОСКАБ официально стал дилером крымского кабельного завода Евкабель. Теперь клиентам компании доступен весь ассортимент продукции по ценам производителя и с официальной гарантией в 25 лет. РОСКАБ может в числе первых предлагать новые марки кабелей и проводов Евкабель, выполнять крупные оптовые заказы, оперативно доставлять их в любой регион России.

Завод Евкабель из города Евпатория — один из ведущих производителей кабельной продукции в России. В его каталоге — более 6 000 маркоразмеров изделий, включая силовые кабели, соединительные провода, провода для воздушных линий и многое другое. Все они прошли проверку на соответствие стандартам Таможенного Союза, что подтверждается официальными сертификатами. Завод поставляет свою продукцию ведущим государственным и частным компаниям, в том числе ПАО Россети.

Перед тем как стать официальным представителем завода Евкабель, компания РОСКАБ прошла сложную процедуру проверок и согласований, чтобы доказать свою способность выстраивать долгосрочные и взаимовыгодные отношения с партнерами. Она подтвердила наличие собственных офисов продаж и клиентской базы для выполнения плана продаж, складских мощностей и системы логистики для хранения и доставки продукции, экспертизу сотрудников в сфере кабельных изделий, отличную репутацию и высокий уровень сервиса.

Компания РОСКАБ далеко не первый раз становится дилером крупного кабельного завода. У нее уже есть официальный статус партнера «Сарансккабель», «Камский кабель», «Кабельный завод Кабэкс», «ЭМ-Кабель», «АгроКабель», «Электротехмаш», «СКТ Групп», «Завод ПсковКабель», «ТД «СмоленскКабель», «Кабельный завод «Эксперт-Кабель», «Рыбинсккабель», промышленной группы «МКЗ» и других предприятий.

Для компании каждый новый сертификат дилера — это очередное подтверждение профессионализма и слаженной работы коллектива и руководства, а для клиентов — возможность покупать оригинальную качественную продукцию на самых выгодных условиях.