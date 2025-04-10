«Росатом» обозначил пути развития направления сверхпроводящих материалов и изделий на их основе

10 апреля ООО «Росатом МеталлТех» (компания-интегратор Топливного дивизиона «Росатома» по направлению «Металлургия») провело круглый стол «Развитие направления сверхпроводящих материалов и изделий на их основе». В нем приняло участие более 60 представителей из 34 научно-исследовательских и производственных предприятий.

Участники обсудили развитие и импортонезависимость направления сверхпроводящих материалов и изделий на их основе, перспективы их применений, возможности коммерциализации прикладной сверхпроводимости, конструирование и производство сверхпроводников на основе ниобий-титанового сплава для различных применений. Было отмечено, что одна из главных целей сегодня – укрепить взаимодействие усилий всех заинтересованных сторон для формирования рыночной инфраструктуры в области криогенной и сверхпроводящей индустрии.

«Наша компания «Росатом МеталлТех» стремится консолидировать усилия компаний, как внутри контура госкорпорации «Росатом», так и за ее пределами для развития направления сверхпроводящих и криогенных устройств. Также чрезвычайно важно провести необходимые работы для включения в государственные программы и получения финансовой поддержки от государства», - отметил генеральный директор ООО «Росатом МеталлТех» Андрей Андрианов.

Особое внимание было уделено перспективам внедрения сверхпроводящих устройств в различные области науки и техники. Российский рынок сталкивается с множеством технических и экономических вызовов, которые необходимо преодолеть, чтобы сделать сверхпроводимость доступным и эффективным инструментом.

Из уже внедренных технологий можно отметить аппараты МРТ. Среди перспективных направлений для применения сверхпроводимости: транспорт на магнитной левитации, сверхпроводящие устройства для передачи и сохранения энергии, квантовые компьютеры, токамаки и ускорители.

Одним из ключевых итогов дискуссии стало решение организовать ежегодную всероссийскую конференцию «Сверхпроводящие и криогенные технологии» для объединения производителей, потребителей и разработчиков технологий направления сверхпроводящих материалов и изделий на их основе.

Для cправки

Российские компании успешно реализуют проекты развития, создают инновационные решения. Развитие прорывных технологий повышает конкурентоспособность как атомной отрасли, так и отечественной экономики в целом. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Единственным в России производителем полного цикла низкотемпературных сверхпроводников является Топливный дивизион госкорпорации «Росатом». Управлением отраслевыми проектами по сверхпроводниковым материалам занимается ООО «Росатом МеталлТех», а промышленное производство реализовано на производственной площадке завода АО ЧМЗ в Глазове.

Топливный дивизион госкорпорации «Росатом» (управляющая компания - АО «ТВЭЛ») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе «ТВЭЛ». Топливный дивизион является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре созданы отраслевые интеграторы «Росатома» по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. (управляющая компания - АО «ТВЭЛ») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе «ТВЭЛ». Топливный дивизион является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре созданы отраслевые интеграторы «Росатома» по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. www.tvel.ru

ООО «Росатом Металлургические Технологии» - дивизиональный интегратор Топливного дивизиона «Росатома» по направлению «Металлургия». В задачи развития металлургического бизнеса входят, в частности, расширение клиентской базы в России и за рубежом, развитие производственных мощностей, создание новых альянсов и партнерств. Технологическими партнерами ООО «Росатом Металлургические Технологии» являются предприятия, специализирующиеся на производстве продукции из тугоплавких и легких металлов, а также сплавов на их основе. Интегратор консолидирует компетенции предприятий АО «ТВЭЛ» в области металлургии: АО «ЧМЗ», АО «МСЗ», ПАО «НЗХК», ООО «Элемаш Магнит», ООО «НПО «Центротех». Научный потенциал, технологические компетенции, квалифицированные кадры предприятий позволяют выполнять работы по запуску в серийное производство новых материалов и перспективных номенклатур продукции, а также оперативно реагировать на потребности ведущих отраслей промышленности и высокотехнологичных компаний.