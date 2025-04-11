Экологически чистое производство водорода упростит катализатор из никеля и оксида алюминия

Ученые разработали катализатор методом горения растворов для получения водорода и наноструктурированного углерода из попутного нефтяного газа без выделения углекислого газа. Катализатор, синтезированный за одну стадию, позволяет не только снизить стоимость производства, но и решить важную экологическую проблему для многих нефтедобывающих компаний, которые в настоящее время сжигают ценные продукты реакции. К преимуществу предложенной технологии можно отнести простоту, а также возможность применять продукты реакции в самых разных направлениях техники и энергетики. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Chemical Engineering Research and Design.

Водород рассматривается в качестве альтернативного топлива для двигателей внутреннего сгорания вместо нефти, угля и природного газа, которые относятся к полезным ископаемым и запасы которых ограничены. Кроме того, их переработка и использование приводит к выбросу углекислого газа в атмосферу. Однако традиционные способы получения водорода по качеству и эффективности реализуемой технологии уступают процессу низкотемпературной переработки попутного нефтяного газа, поэтому ученые ищут новые методы.

Исследователи из Новосибирского государственного технического университета (Новосибирск) с коллегами разработали катализатор на основе никеля и оксида алюминия, который позволяет перерабатывать традиционные виды сырья — различные углеводородные газы (например, метан, природный газ и попутный нефтяной газ), а также их смеси — в водород и углеродные нановолокна без выделения углекислого газа. Получаемый таким способом водород можно использовать в химической промышленности, в качестве экологически чистого топлива для двигателей внутреннего сгорания, а нановолокна — для упрочнения композитных материалов, создания суперконденсаторов, газовых сенсоров и других устройств.

Авторы синтезировали катализаторы методом горения растворов — очень быстрым и энергоэффективным способом. Он заключался в том, что смесь нитратов металлов и органического топлива, в качестве которого выступала аминокислота глицин, нагревали до высоких температур — до 650°C. В результате смесь самовоспламенялась с образованием наночастиц катализатора.

При этом химики протестировали разные условия синтеза. Для этого меняли температуру нагрева от 350°C до 650°C, скорость ее повышения (от 1 до 10 градусов в минуту) и время выдержки при максимальной температуре до 40 минут. В результате ученые получили наночастицы величиной от 10 до 50 нанометров. Преимущественно катализаторы на 90% состояли из никеля и на 10% из оксида алюминия.

Эффективность работы катализаторов авторы оценили в лабораторном кварцевом реакторе при температуре 550°С и атмосферном давлении в реакции разложения метана. Результаты позволили определить оптимальные параметры синтеза катализатора, которые обеспечивают наибольшие выходы водорода и наноструктурированного углерода.

Некоторые образцы катализаторов сохраняли активность более 32 часов, что значительно превосходит результаты других исследовательских групп. Высокая активность полученных авторами структур связана с развитой удельной поверхностью катализатора. Кроме того, к преимуществу данного катализатора можно отнести возможность проводить реакцию без предварительной стадии его восстановления в потоке водорода.

«Наш катализатор не только эффективно производит водород без вредных выбросов, но и позволяет создавать ценные побочные продукты — углеродные нановолокна и нанотрубки. Углеродные наноматериалы обладают высокой чистотой, содержат очень низкое количество примесей, а потому могут использоваться в композитных материалах, катализе и электронике. При этом метод горения растворов делает процесс синтеза простым и масштабируемым, что открывает новые возможности для промышленного применения. Это важный шаг к устойчивой энергетике будущего. В дальнейшем мы планируем протестировать другие способы синтеза и инициирования горения системы, чтобы повысить выход получаемых продуктов — водорода и углеродных наноматериалов», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Павел Курмашов, кандидат технических наук, старший научный сотрудник лаборатории химической технологии функциональных материалов НГТУ.

В исследовании принимали участие сотрудники Института химии твердого тела и механохимии СО РАН (Новосибирск), Института катализа имени Г.К. Борескова СО РАН (Новосибирск), Института органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН (Москва) и Института неорганической химии имени А.В. Николаева СО РАН (Новосибирск)

Рисунок 1. Фотографии наночастиц катализаторов, синтезированных в разных условиях. Источник: Kurmashov et al. / Chemical Engineering Research and Design, 2025.

Рисунок 2. Участники исследовательского коллектива. Источник: Вероника Жарковская.