Сколково, ВЭБ.РФ и Фонд «Восход» поддержат инновации на Дальнем Востоке «ТехноВосток 2030» на 200 млн рублей

ВЭБ.РФ, Фонд «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) и Фонд «Восход» на полях Российского венчурного форума анонсировали программу поиска и развития инновационных технологий на Дальнем Востоке «ТехноВосток 2030». Общий объем финансирования программы составляет 200 млн рублей. Прием заявок на участие продлится до 28 мая 2025 года. Победителей программы объявят на Восточном экономическом форуме в сентябре 2025 года.

На первом этапе будут отобраны 200 проектов, 50 из которых пройдут акселерацию в рамках второго этапа. Акселерационная часть будет включать в себя обучающие мероприятия, менторство, правовую и финансовую экспертизу, а также помощь в поиске инвесторов и партнеров для пилотного внедрения решений в экономику регионов ДФО. Всего победителями программы «ТехноВосток 2030» станут от 15 до 25 проектов, а лучшие проекты будут определены на полях Юбилейного, X Восточного экономического форума

Тимур Бойтемиров, исполнительный директор (по работе с Дальним Востоком и Арктикой) Бизнес-блока ВЭБ.РФ:

«Дальний Восток сегодня — это не только знаковые инфраструктурные и крупнейшие проекты в области добычи и переработки полезных ископаемых, но и новые инициативы, связанные с производством, цифровыми технологиями, возобновляемой энергией, робототехникой. Задача запускаемой программы поддержать решения на самой ранней стадии, тех, кому еще не доступны традиционные банковские инструменты, как с точки зрения “прокачки и упаковки”, сращивания инициатив с индустриальными партнерами, так и финансово».

Основные направления, по которым будут отбираться проекты: промышленные технологии, энергетика, экология, ИТ, биомедицина, агротехнологии и туризм.

Грантовая поддержка будет оказываться победившим проектам по трем основным потокам:

«Предпринимательский» – поддержка технологических компаний, завершивших НИОКР и планирующих вывод продукта на рынок или его масштабирование;

«Университетский» – поддержка университетских стартапов, нацеленных на проведение НИОКР и вывод высокотехнологичных продуктов на рынок;

«Внедренческий» – поддержка внедрений передовых технологий на инфраструктуре Дальнего Востока (локализация производства).

Юрий Сибирский, директор департамента регионального развития Фонда «Сколково»:

«Реализация программы “ТехноВосток 2030” — это важный шаг к развитию инновационных технологий на Дальнем Востоке России. Программа — это всецелое взаимодействие государственных органов, университетского сообщества и индустриальных компаний, которое создает условия для реализации перспективных проектов и усиливает конкурентоспособность региона на уровне страны и мира. С конца апреля будет дан старт выездам в регионы ДФО, будет посещено 10 городов. После окончания заявочной кампании проекты будут отобраны профильными экспертами, в том числе со стороны Фонда “Восход” и Фонда “Сколково”. Программа также предусматривает выделение грантового финансирования для победителей по трем потокам и позволит профинансировать компании, которые уже завершили НИОКР и готовы вывести продукты на рынок, поддержать университетские стартапы, а также помочь внедрить уже готовые передовые технологии в инфраструктуру региона. Все победители будут сопровождаться с момента проведения акселерации до момента предоставления отчетности в 2026 году с целью достижения максимальной эффективности проекта».

Программа реализуется совместно с Минвостокразвития России при участии региональных властей, глав субъектов ДФО и вовлечением ведущих вузов, институтов развития, индустриальных компаний и венчурных партнеров.

Фонд «Восход» выступает венчурным партнером проекта, участники программы по итогам акселерации смогут претендовать на инвестиции фонда.

Руслан Саркисов, управляющий партнер Фонда «Восход»:

«В портфеле фонда уже есть проекты с Дальнего Востока, в регионе у нас работает специально сформированный фонд совместно с Республикой Саха (Якутия) – “Саха-Восход” для финансирования ранних стадий. Акселерация – хорошая возможность для молодых команд и компаний доработать инвестиционную идею и получить средства на ее реализацию. Претендовать на поддержку могут проекты по направлениям – промышленные технологии и энергетика, экология, ИТ, биомедицина и агро, а также технологии для туризма».

Прием заявок для участия в программе продлится до 28 мая 2025 года. Подробная информация будет размещена на сайте Программы.