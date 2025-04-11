Zeekr представит новый крупнейший внедорожник. Всего 10 минут заряда хватит на 500 км

Geely под брендом Zeekr представит новый флагманский внедорожник Zeekr 9X. Модель будет доступна в двух версиях: полностью электрической (BEV) и гибридной (PHEV) с системой Zeekr Super Hybrid.

Электрическая версия оснащена передовой архитектурой на 900 В, которая поддерживает зарядку мощностью до 480 кВт. Благодаря новейшим батареям CATL, автомобиль способен пополнить запас хода на 500 км всего за 10 минут. Гибридный вариант включает 2,0-литровый турбомотор и несколько электродвигателей, которые могут работать в чисто электрическом, последовательном и параллельном режимах. Общий запас хода гибрида составляет около 1500 км при полном заряде батареи и полном баке топлива.

Новый Zeekr 9X имеет длину 5290 мм и колёсную базу 3220 мм, обеспечивая просторный салон, который может вместить 6–7 человек или четырёх пассажиров в конфигурации бизнес-класса.

Zeekr 9X оснащён чипом Nvidia Thor, камерами и лидарами, что обеспечивает автопилот третьего уровня автономности. Он может передвигаться по городу без точных карт, автоматически парковаться и использовать улучшенные системы помощи на трассе.

Zeekr продолжает подтверждать свою приверженность инновациям и качеству, предлагая клиентам передовые технологии и премиальный опыт вождения.