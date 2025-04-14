Новое в производстве силовых кабелей: устройство PreFilter
Плюс
14 апр. 2025, 18:00
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Устройство PreFilter компании Maillefer предназначено для сбора и уменьшения количества побочных продуктов, остатки которых накапливаются в контуре циркуляции азотного газа. Это устройство является важным компонентом в производстве силовых кабелей. Устройство PreFilter состоит из контейнера с многослойными камерами, охлаждающего блока, трубопроводов, приборов и клапанов
Это ус...
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