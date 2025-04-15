Представители Евразийской экономической комиссии высоко оценили производственный потенциал тверского промышленного технопарка

На площадке Промтехнопарка КСК в Твери прошла стратегическая сессия с участием руководителей и экспертов Евразийской экономической комиссии, Трансмашхолдинга и ГК «Ключевые Системы и Компоненты». Цель мероприятия — изучение производственного потенциала и инжиниринговых возможностей ГК КСК.

По мнению губернатора Игоря Рудени. Промтехнопарк КСК сегодня внедряет инновационные технологии и подходы к производственным процессам, что позволяет увеличить объемы импортозамещения в регионе.

«Продукция КСК не просто может конкурировать с западными аналогами, а превосходит их в разы. Для региона это, прежде всего, рабочие места. Сегодня для наших жителей обеспечены возможности работать на новейшем оборудовании», – считает Игорь Руденя.

Представители Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) ознакомились с действующими производствами Промтехнопарка: линиями сборки комплектов электрооборудования и климатических систем для пассажирских вагонов локомотивной тяги и метро, выпуска элементов интерьера для купе одноэтажных и двухэтажных вагонов, кресел и внутренних облицовочных панелей для пассажирских вагонов и электропоездов «Иволга».

Также состоялось совещание по вопросам комплексного развития Промтехнопарка КСК и участия в строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Санкт-Петербург». Представлен проект по изготовлению компонентов для высокоскоростного поезда.

«Для реализации проекта ГК КСК планирует строительство новых производственных корпусов на территории Промтехнопарка КСК в Твери, а также приобретение нового высокотехнологичного оборудования. Одним из интересных нам инструментов такой поддержки является механизм содействия промышленной кооперации в Евразийском экономическом союзе – льготное кредитование для перспективных проектов», – отметил генеральный директор ГК КСК Тарас Спивак. «Промтехнопарк КСК и уровень организации технологических процессов на площадке производят сильное впечатление. Мы увидели современное высокотехнологичное производство, выпускающее передовой продукт для транспортной отрасли, которая сегодня в приоритете у всех государств-членов ЕАЭС. В прошлом году мы получили уникальную возможность совместно финансировать реализацию проектов государств-членов ЕАЭС. Сегодня развиваем проекты на территории России и Казахстана», – сказала по итогам визита член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян.

Группа компаний «Ключевые Системы и Компоненты» (ГК КСК) — российский производитель систем и компонентов, формирующих облик современного технологичного транспорта. Холдинг создан в конце 2017 года и объединяет более 20 российских предприятий, осуществляющих выпуск оборудования и компонентов для транспортного машиностроения. Производства КСК расположены в десяти регионах России, сотрудниками группы являются больше 16 тысяч человек. ГК КСК входит в Союз машиностроителей России.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – постоянно действующий регулирующий орган Евразийского экономического союза. В составе ЕЭК пять стран: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация.