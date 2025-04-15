Началось строительство первой очереди города-спутника Петербурга

ГК "Старт-Девелопмент" приступила к строительству первой очереди города-спутника Южный на территории Пушкинского района Петербурга, сообщил заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка Сергей Тютин журналистам во вторник.

"Мы сегодня действительно являемся свидетелями нового этапа создания города Южной - практического. Сегодня начинается строительство первых домов (...)", - сказал Тютин.

ООО "Сбербанк Инвестиции" принадлежит 20%-я доля в ООО "ЗаСтрой" Спецзастройщик" (входит в ГК "Старт-Девелопмент"), являющемся оператором первого этапа строительства города-спутника.

Первый этап строительства будет разделен на четыре очереди.

В рамках первой очереди предусмотрено возведение порядка 10 жилых корпусов общей площадью 72,2 тыс. кв. метров. В домах запроектировано 1,008 тыс. квартир. Ввод первых домов намечен на I квартал 2027 года.

Как сообщил журналистам основатель и совладелец группы "Старт- Девелопмент", а также акционер АО "Группа "Илим" Захар Смушкин, инвестиции в строительство первой очереди оцениваются в 7 млрд рублей.

Всего на первом этапе строительства появится 240 тыс. кв. метров, из них 210 тыс. кв. метров - жилая, оставшиеся 30 тыс. кв. метров - коммерческая недвижимость. Будут также построены школа на 1,125 тыс. мест и три детских сада.

Напомним, что в середине 2012 года ГК "Старт-Девелопмент" подписала с правительством Петербурга соглашение о реализации стратегического инвестпроекта по строительству города-спутника Южный. Город-спутник будет построен на территории площадью около 2 тыс. га. Предполагается, что в городе поселятся около 135 тыс. человек. Общий объем инвестиций в строительство города-спутника в 2024 году оценивался в более чем 500 млрд рублей. В стоимость входит, в том числе, создание двух кампусов - "ИТМО" и Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ). При этом здания учебных заведений будут построены за счет бюджетного финансирования.

"Старт-Девелопмент" работает на рынке недвижимости с 2007 года. В настоящее время компания занимается реализацией ряда инвестпроектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.