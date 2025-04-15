«Россети Урал» - «Екатеринбург» подключили к сетевой инфраструктуре ЖК REPIN TOWERS

Энергетики компании «Россети Урал» - «Екатеринбург» завершили технологическое присоединение жилого комплекса, расположенного в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, в квартале улиц Репина – Заводская – Красноуфимцев.

Для надежного электроснабжения новых многоэтажных домов специалисты смонтировали две кабельные линии напряжением 10 кВ общей протяженностью 320 метров, из них более 30 метров были проложены методом горизонтально-направленного бурения. Присоединенная мощность составила 1,54 МВт по второй категории надежности, что предусматривает бесперебойное питание от двух независимых источников. В случае возникновения нештатной ситуации на одной линии, напряжение автоматически будет подано по резервной.

Новый жилой комплекс состоит из трёх башен разной этажности и включает в себя двухуровневый подземный паркинг и сквозные парадные холлы, которые обеспечивают выход как на улицу, так и во двор. Общий уютный двор объединяет дома, создавая комфортное пространство для жизни. В рамках программы строительства будет возведён новый детский сад, который сможет принять 150 детей, а также проведена реконструкция школы № 41, что подчеркивает социальную значимость проекта.