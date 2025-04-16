Электрощит Самара и «Чинт Электрик»: новые горизонты сотрудничества

В рамках Международной выставки «Нефтегаз-2025» состоялась рабочая встреча руководителей Электрощит Самара и «Чинт Электрик». На встрече обсуждался статус проекта по локализации производства комплектного распределительного устройства 110 – 220 кВ с элегазовой изоляцией КРУЭ-СЭЩ-110 CHINT.

Соглашение о локализации производства этого изделия на площадке Электрощит Самара было подписано 3 декабря 2024 года на Международном форуме «Электрические сети».

В рамках встречи генеральный директор Электрощит Самара Дмитрий Куприянов и генеральный директор «Чинт Электрик» Су Хан обсудили также и новые направления сотрудничества с целью расширения портфеля локализованных продуктов.

«Подписанное в декабре прошлого года соглашение о сотрудничестве открыло новую страницу в истории наших компаний. Совместная локализация производства комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией 110-220 кВ позволяет нам не только расширить наш производственный потенциал и предложить рынку высокотехнологичную продукцию, но и вносит значительный вклад в импортозамещение в критически важной отрасли. Сегодня мы определили новые векторы взаимовыгодного партнерства, которое, уверен, станет мощным драйвером развития российской электроэнергетики», - отметил Дмитрий Куприянов, генеральный директор Электрощит Самара.

Су Хан, генеральный директор «Чинт Электрик»: «Мы рады, что наша технология применяется в КРУЭ СЭЩ. Это пример того, как технологическое партнёрство помогает российским компаниям развивать производство и отвечать на вызовы энергосектора. Мы верим в силу локального взаимодействия. Корни сотрудничества уходят глубже, если питаются взаимным доверием. В этом — прочная основа будущих решений».

АО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара» – это высокотехнологичная производственная компания с 81-летней историей, крупнейший производитель электротехнического оборудования 0,4-220 кВ. В сферу деятельности компании входят проектирование, производство и поставка электротехнического оборудования, монтаж и пусконаладочные работы, сервис, гарантийное и постгарантийное обслуживание, а также обучение клиентов. С ноября 2022 г. Электрощит Самара входит в состав ГК «Акрон Холдинг».