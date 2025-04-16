Электрощит Самара и «Чинт Электрик»: новые горизонты сотрудничества

5 часов назад
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Источник:
Электрощит Самара
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В рамках Международной выставки «Нефтегаз-2025» состоялась рабочая встреча руководителей Электрощит Самара и «Чинт Электрик». На встрече обсуждался статус проекта по локализации производства комплектного распределительного устройства 110 – 220 кВ с элегазовой изоляцией КРУЭ-СЭЩ-110 CHINT.

Соглашение о локализации производства этого изделия на площадке Электрощит Самара было подписано 3 декабря 2024 года на Международном форуме «Электрические сети».

В рамках встречи генеральный директор Электрощит Самара Дмитрий Куприянов и генеральный директор «Чинт Электрик» Су Хан обсудили также и новые направления сотрудничества с целью расширения портфеля локализованных продуктов.

«Подписанное в декабре прошлого года соглашение о сотрудничестве открыло новую страницу в истории наших компаний. Совместная локализация производства комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией 110-220 кВ позволяет нам не только расширить наш производственный потенциал и предложить рынку высокотехнологичную продукцию, но и вносит значительный вклад в импортозамещение в критически важной отрасли. Сегодня мы определили новые векторы взаимовыгодного партнерства, которое, уверен, станет мощным драйвером развития российской электроэнергетики», - отметил Дмитрий Куприянов, генеральный директор Электрощит Самара.

Су Хан, генеральный директор «Чинт Электрик»: «Мы рады, что наша технология применяется в КРУЭ СЭЩ. Это пример того, как технологическое партнёрство помогает российским компаниям развивать производство и отвечать на вызовы энергосектора. Мы верим в силу локального взаимодействия. Корни сотрудничества уходят глубже, если питаются взаимным доверием. В этом — прочная основа будущих решений».

 

АО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара» – это высокотехнологичная производственная компания с 81-летней историей, крупнейший производитель электротехнического оборудования 0,4-220 кВ. В сферу деятельности компании входят проектирование, производство и поставка электротехнического оборудования, монтаж и пусконаладочные работы, сервис, гарантийное и постгарантийное обслуживание, а также обучение клиентов. С ноября 2022 г. Электрощит Самара входит в состав ГК «Акрон Холдинг».

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Электрощит Самара
Группа «Электрощит» - производственная компания с богатой историей и безупречной репутацией. В 2008 году она отметила 65-летие со дня основания. 50 лет «Электрощит» занимает ведущие позиции на российском рынке электротехники, 40 лет успешно работает на рынке стройиндустрии. Компания производит и реализует электротехническое оборудование 0,4-220 кВ, а также широкий спектр изделий стройиндустрии, включая модульные и промышленные здания. Возникнув в 1943 году как ремонтная база для строительства Волжской ГЭС, «Электрощит» вырос в целый комплекс предприятий. Сегодня Группа «Электрощит» - это несколько производственных площадок, проектные институты, инжиниринговые и коммерческие службы, монтажные подразделения и 19 представительств в России и странах СНГ.