Инвестиции в расширение судостроительной верфи «Эмпериум» составят 4 млрд рублей

Ориентировочная стоимость инвестиционного проекта по расширению судостроительной верфи «Эмпериум» (Ленинградская область, входит в Sitronics Group) составит 4 млрд рублей, следует из пояснения к бухгалтерскому отчету компании за 2024 год.

В нем говорится, что проект запущен в 2024 году «в связи с растущей потребностью в продукции компании». В ходе его реализации 3,5 млрд рублей будет вложено в строительные работы, 500 млн рублей — в обновление оборудования.

Как передавал «ПортНьюс» ранее, «Эмпериум» планирует дополнительно построить в Отрадном (Ленинградская область) новые эллинг, корпусосборочный и механический цеха. Мощность верфи, которая в настоящее время составляет 12 судов в год, в результате планируется увеличить до 25 судов в год. Стоимость инвестпроекта изначально оценивалась в 1,9 млрд рублей.

Судостроительный завод Emperium открылся в Отрадном (Ленинградская область) в 2020 году, производит суда на электрической тяге, занимая почти 90% российского рынка. Ключевыми разработками предприятия являются электросуда ледового класса «Экобас» и плавучие причалы, которые обеспечивают круглогодичную навигацию в Москве, электрокатамараны «Экокрузер», которые эксплуатируются в Красноярске, Перми и Нижнем Новгороде. На верфи заложены головные проекты прогулочных судов «Москва 2.0» (электроверсии известного теплохода).