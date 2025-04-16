Машиностроители «Росатома» изготовили два парогенератора для модернизации энергоблока № 3 Балаковской АЭС

16 апреля 2025 года с завода «Атоммаш» (Машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом») отгрузили два парогенератора для Балаковской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион «Росатома»). Новые изделия предназначены для замены аналогичного оборудования на третьем энергоблоке станции в рамках реализации программы планово-предупредительного ремонта.

В состав ядерной паропроизводящей установки входит четыре парогенератора. Два из них, которые подлежат замене, работают с момента запуска блока в эксплуатацию – с 1988 года. Замена парогенераторов позволит увеличить КПД третьего энергоблока Балаковской АЭС до 7,5 %. Новые изделия будут работать на станции до завершения срока эксплуатации блока, намеченного на 2048 год.

«Парогенератор – основное оборудование реакторного отделения атомной станции, это один из ключевых элементов реакторной установки. Новые парогенераторы, изготовленные на “Атоммаше”, запланированы к установке на третьем энергоблоке станции во время планово- предупредительного ремонта в 2026 году. Новое оборудование, которое изготовлено по новейшей технологии, призвано повысить эффективность и надежность работы энергоблока», – сказал главный инженер Балаковской АЭС Алексей Сиротин.

«Новые изделия обеспечат долгосрочную надежную и эффективную работу реакторной установки энергоблока № 3 Балаковской АЭС. “Атоммаш” – единственный в стране завод по производству парогенераторов для АЭС российского дизайна, строящихся в стране и за рубежом. С учетом растущего числа заказов на заводе реализованы цифровые решения, которые позволили сократить срок изготовления крупногабаритного оборудования. Если 30 лет назад мы собирали парогенератор 1000 дней, то сегодня мы сократили этот срок до 443 дней», – отметил руководитель завода «Атоммаш» Максим Жидков.

«Сегодня программа развития атомной генерации в нашей стране обрела конкретные очертания. Идет строительство и оснащение энергоблоков на Курской АЭС-2 и Ленинградской АЭС-2, модернизируются уже действующие реакторные установки, в том числе на Балаковской АЭС. В наших планах изготовление оборудования для Смоленской, Белоярской и Кольской атомных станций. И это только самые крупные проекты. Кроме того, мы продолжаем отгружать изделия для атомных строек в Китае, Турции, Египте и других странах», – рассказал глава Машиностроительного дивизиона «Росатома» Игорь Котов.

Парогенератор – теплообменный аппарат, является важной частью реакторной установки и относится к изделиям первого класса безопасности. Диаметр – более 4 метров, длина аппарата составляет порядка 14 метров, вес – 340 тонн. В состав оборудования одного энергоблока АЭС входят четыре парогенератора.

Производственный комплекс «Росатома» в Волгодонске (завод «Атоммаш») производит сложное оборудование (реакторы, парогенераторы и др.) практически для всех АЭС российского дизайна, строящихся в стране и за ее пределами. Завод является изготовителем реакторного оборудования и парогенераторов для энергоблоков № 1 и № 4 Балаковской АЭС. В 2019 году в рамках программы обновления оборудования волгодонское предприятие также отгрузило один парогенератор для энергоблока № 3 Балаковской АЭС.

Балаковская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в г. Балаково Саратовской области) относится к числу крупнейших и современных предприятий энергетики России. Расположена на левом берегу Саратовского водохранилища, она имеет четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР-1000 (модификация В-320), установленной электрической мощностью по 1000 МВт каждый. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1985 году, второй – в 1987 году, третий – в 1988 году и четвертый – в 1993 году. Электроэнергией Балаковской АЭС, которая обеспечивает четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе, надежно обеспечиваются потребители Поволжья, Центра, Урала и Сибири.

Эффективная работа топливно-энергетического комплекса имеет важнейшее значение для государства, гарантируя экономическую стабильность и благополучие граждан. Крупные отраслевые компании развивают производство, инвестируют в импортозамещающие технологии. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.