Международная выставка проволочной и кабельной промышленности WIRE состоится с 3 по 5 июня 2025 года

13-я международная выставка проволочной и кабельной промышленности WIRE соберет ведущих игроков и профессионалов отрасли с 3 по 5 июня 2025 года на площадке ВЦ «Тимирязев Центр». Мероприятие пройдет в альянсе с проектами «Литмаш», «Металлургия», «Трубы» и «Металлоконструкции».

В новом сезоне экспозицию WIRE составят участники из Италии, Индии, Китая, Ирана, Турции, России и др. В их числе производители и поставщики проволочного и кабельного оборудования, материалов, технологических решений и услуг. На выставке будут представлены как уже зарекомендовавшие себя бренды, так и новые компании, стремящиеся выйти на международный рынок.



Ключевыми участниками станут Vassena Filiere S.R.L., ASSOMAC MACHINES, ВЛЦ ИНСТРУМЕНТ, XINMING Cable Machinery, LUBROTEKNA sagl, SCAME spa, Пиротек, Fard Shahin Industrial Company, Akor Makina, ГЕРАСИМОВ, КиТ-Трейд, Berkand Makina San. ve Tic, Gunes Tel Cekme Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, U-technology Group, Royal Group, ТК ВТК, CSM Metalurji и другие.



Экспоненты продемонстрируют новейшие разработки в области производства оборудования, технологических инструментов и специализированных материалов, а также предложат инновационные проекты и услуги для отраслевых игроков. На выставке будут представлены как уже зарекомендовавшие себя бренды, так и новые компании, стремящиеся выйти на международный рынок.

Информационными партнерами в этом сезоне выступят: RusCable, «Промышленный Еженедельник», «МеталлТрейд», «Крепеж, клеи, инструмент и …», «Электротехнический рынок», «ТЕХСОВЕТ», «Тяжелое машиностроение», «Кабель РФ», GisProfi, «Хелпинвер», ГК «Реноме», «Металлург», «Экологический комфорт», «Композит XXI ВЕК», «Пластикс», «Рынок Электротехники», Expomap, Exponet, Industry3D, ELEC.RU.

Международная отраслевая выставка WIRE — уникальная платформа для обмена опытом, демонстрации инноваций и развития сотрудничества между производителями, поставщиками и экспертами проволочной и кабельной индустрий.

Международная выставка проволочной и кабельной промышленности WIRE состоится с 3 по 5 июня 2025 года в ВЦ «Тимирязев центр», Москва.

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